  4. Club- und Livemusikszene: Applaus-Award: Dieser Club in Halle ist eine der besten Live-Spielstätten in Deutschland

Bereits im vergangenen Jahr konnte ein Club in Halle sich über einen der höchstdotierten Bundeskulturpreise freuen, den Applaus-Award. Nun ging die Auszeichnung erneut nach Halle.

Von Denny Kleindienst 21.11.2025, 11:53
Im April spielte die Musikerin Fritzi Ernst mit ihrer Band im Pierre Grasse in Halle.
Im April spielte die Musikerin Fritzi Ernst mit ihrer Band im Pierre Grasse in Halle. (Foto: Denny Kleindienst)

Halle (Saale)/MZ. - Applaus, wem Applaus gebührt. Diesem Motto folgt auch der Programmpreis des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, der sich speziell an unabhängige Musikclubs richtet. Und der denn auch den griffigen Namen trägt: Applaus-Award.