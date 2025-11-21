Club- und Livemusikszene Applaus-Award: Dieser Club in Halle ist eine der besten Live-Spielstätten in Deutschland
Bereits im vergangenen Jahr konnte ein Club in Halle sich über einen der höchstdotierten Bundeskulturpreise freuen, den Applaus-Award. Nun ging die Auszeichnung erneut nach Halle.
21.11.2025, 11:53
Halle (Saale)/MZ. - Applaus, wem Applaus gebührt. Diesem Motto folgt auch der Programmpreis des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, der sich speziell an unabhängige Musikclubs richtet. Und der denn auch den griffigen Namen trägt: Applaus-Award.