Wünschen sich ein Haltestelle in ihrer Siedlung: Elisabeth und Reinhard Gneist vor ihrem Haus in der Brentanostraße in der Frohen Zukunft.

Halle (Saale)/MZ - In dem Haus in der Brentanostraße, in dem Reinhard Gneist mit seiner Frau wohnt, wurde er 1949 auch geboren. Es liegt inmitten einer Einfamilienhaussiedlung im Stadtviertel Frohe Zukunft im Nordosten von Halle. Früher habe es in der Nachbarschaft einen Tante-Emma-Laden gegeben, einen Bäcker und auch eine Drogerie, erzählt der 75-Jährige. Alles in fußläufiger Entfernung.