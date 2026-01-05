Halles ewige Baustelle Anwohner und Unternehmer genervt: Wann wird die Dessauer Straße endlich fertig?
Seit zweieinhalb Jahren läuft in Halle das Stadtbahnprogramm in Richtung Frohe Zukunft. Nach Verzögerungen und einem Baustopp ist das Ende jetzt wohl in Sicht. Wie lange dauert es noch bis dahin?
05.01.2026, 20:01
Halle (Saale)/MZ. - Hussam Damen steht wie ein Häufchen Elend im Imbiss „Diyar“ an der Endhaltestelle der Straßenbahn in der Frohen Zukunft in Halle. Gäste hat er an diesem Tag zur Mittagszeit nicht. „Die Baustelle raubt mir Kunden. Ich mache kaum noch Umsatz. Und es ist kein Ende in Sicht“, sagt der Unternehmer. Die Dessauer Straße ist im Baustellenbereich des Stadtbahnprogramms gesperrt. Autofahrer kommen nicht durch. Die Laufkundschaft fehlt.