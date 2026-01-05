Seit zweieinhalb Jahren läuft in Halle das Stadtbahnprogramm in Richtung Frohe Zukunft. Nach Verzögerungen und einem Baustopp ist das Ende jetzt wohl in Sicht. Wie lange dauert es noch bis dahin?

Immerhin: Zum Teil liegen die neuen Gleise schon in Richtung Frohe Zukunft in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - Hussam Damen steht wie ein Häufchen Elend im Imbiss „Diyar“ an der Endhaltestelle der Straßenbahn in der Frohen Zukunft in Halle. Gäste hat er an diesem Tag zur Mittagszeit nicht. „Die Baustelle raubt mir Kunden. Ich mache kaum noch Umsatz. Und es ist kein Ende in Sicht“, sagt der Unternehmer. Die Dessauer Straße ist im Baustellenbereich des Stadtbahnprogramms gesperrt. Autofahrer kommen nicht durch. Die Laufkundschaft fehlt.