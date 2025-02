Der Angeklagte Patrick M. sorgte im Februar 2023 für einen Mega-Stromausfall in Halle. Wie der erste Prozesstag am Landgericht Halle nun verlief.

Halle (Saale)/MZ - Er wollte Halle an diesem Tag komplett ins Dunkle und ins Zeitalter von nichts versetzen. „Wir fangen mit Strom an und mit Gas hört es auf“ – so kündigte Patrick M. am 17. Februar 2023 in einer Videobotschaft seinen Anschlag auf die kritische Infrastruktur von Halle an.