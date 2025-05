Bitterfeld/MZ. - Street Food – Straßenessen. Wer jetzt an Suppenküchen oder Wärmestuben denken, wo Obdachlose eine warme Mahlzeit bekommen, irrt. Denn so ziemlich das Gegenteil ist der Fall – zu Imbisspreisen gibt es authentische Gerichte aus aller Welt, die an Ort und Stelle verputzt werden können. Am Freitag begann auf dem Bitterfelder Marktplatz das diesjährige „Street Food Festival“. Bis Sonntag können die Besucher dort sehr verschiedene Speisen entdecken.

