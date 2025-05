Ausstellung im Köthener Schloss From Lüneburg with love: Welche Kunstwerke ab Juni im Ludwigsbau zu sehen sind

Ab Juni können Schlossbesucher in Köthen in einen Streifzug durch die Kunstlandschaft der Partnerstadt unternehmen. Im Gegenzug wird es Köthener Kunst in Lüneburg zu sehen geben.