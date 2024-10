2019 richtete ein Rechtsextremist in Halle und in Wiedersdorf (Saalekreis) ein Blutbad an. Was Autofahrer, Händler und Anwohner am 9. Oktober beachten müssen und wo Gedenkveranstaltungen stattfinden.

Halle gedenkt der Anschlagsopfer: Kranzniederlegung am Mittwochmorgen an der Synagoge und Abschlepper im Einsatz

Am Mittwochmorgen wurden Kränze vor der Synagoge der Jüdischen Gemeinde zu Halle abgestellt. Im gesamten Stadtgebiet wird an das Attentat in Halle am 9. Oktober 2019 vor fünf Jahren erinnert.

Halle (Saale)/MZ - Fünf Jahre nach dem Terroranschlag 2019 gedenkt Halle an diesem Mittwoch, 9. Oktober, der Opfer. Dazu werden unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) erwartet. Entsprechend streng sind die Sicherheitsvorkehrungen.

Die ersten Sperrungen gab es bereits seit Dienstag. Seit Mittwochmorgen werden Straßen im Paulusviertel abgesperrt, außerdem werden die ersten Autos abgeschleppt. Im Paulusviertel gibt es abschnittsweise ein absolutes Halteverbot für 24 Stunden in der Ludwig-Wucherer-Straße, Paracelsusstraße, Schillerstraße, um die Ulrichskirche am Boulevard sowie in der Kleinen bis zur Großen Märkerstraße. Während der Veranstaltungen werden Straßen für den Durchgangsverkehr gesperrt. So werden im Kreuzungsbereich in der Humboldt- und Schillerstraße Blockiersysteme aufgebaut, die geschlossen werden können. Dann ist auch für Anwohner die Durchfahrt nicht möglich.

Es empfiehlt sich, das Parkverbot in der Nähe des Paulusviertel einzuhalten. Die Stadt lässt am Mittwochvormittag Autos in der Paracelsusstraße, runter zum Steintor, abschleppen. Drei Abschlepper im Einsatz. (Foto: Skrzypczak)

Auf dem Marktplatz fällt der Wochenmarkt am 9. Oktober aus. Ab 11 Uhr werden alle Zufahrten gesperrt. Der Taxi-Stand vor dem ehemaligen Kaufhof kann am Gedenktag ebenfalls nicht genutzt werden. Bis 20 Uhr riegelt die Polizei das Areal ab.

An der Synagoge hat am Mittwochmorgen das Gedenken an den Anschlag vom 9. Oktober 2019 begonnen. Unter anderem die Stadt Halle hat Kränze aufgestellt und so der Opfer gedacht.

9. Oktober Halle: Das ist am Gedenktag geplant

Folgende Veranstaltungen sind zum Gedenken an den Anschlag von Halle (Saale) am 9. Oktober 2019 im Stadtgebiet geplant, dabei sind verschiedene Akteure involviert, neben der Stadt Halle selbst, die Jüdische Gemeinde, das Bündnis "Halle gegen rechts", der evangelische Kirchenkreis und viele mehr: