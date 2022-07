Anna-Sofia ist das Rekord-Kind von Halle

Das Elisabethkrankenhaus in Halle ist beliebt. Seit Montag sind hier die Geburten auf eine vierstellige Zahl angestiegen. Wer das Jubiläums-Baby ist und welche Überraschung es erhalten hat.

Die kleine Anna-Sofia erblickte am 25. Juli um 16.13 Uhr im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) das Licht der Welt. Mit dem Team der Geburtsklinik freut sich auch die glückliche Mutter Hanna Boiko und Schwester und die Nichte der glücklichen Mutter, Valentyna und Veronika Kolontaievska .

Halle (Saale) - Anna-Sofia is war erst einen Tag alt, aber schon im Rampenlicht: Das Mädchen erblickte am 25.Juli um 16.13 Uhr im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara Halle (Saale) das Licht der Welt. Damit freut sich das Team von Sachsen-Anhalts größter Geburtsklinik bereits über die 1000. Geburt in diesem Jahr. Anna-Sofia wiegt 3.130 Gramm bei 53 Zentimetern Länge und ist das erste Kind der glücklichen Mutter Hanna Boiko, die aus der Ukraine stammt.

Elisabethkrankenhaus spendiert Sternenpatenschaft für das 1000. Baby

Wie für jedes im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara geborene Kind stieg auch für Anna-Sofia ein „Himmelswunsch“-Ballon mit auf eine Karte geschriebenen guten Wünschen der Eltern in den Himmel über Halle. Als besonderes Geschenk bekommt Anna-Sofia vom Team der Klinik eine sogenannte Sternenpatenschaft geschenkt. Seit heute leuchtet damit auch ein nach der neuen Erdenbürgerin benannter Himmelskörper im Sternbild Schwan am Nachthimmel.