Angst vor dem Winter: Darauf müssen sich Hallenser bei einer Gasmangellage einstellen

Die Stadt will für Tausende Einwohner 22 Unterkünfte als Wärme-Inseln einrichten, sollte die Versorgung zusammenbrechen. Welchen Appell es an die Bürger gibt.

Halle im Dunkeln: Bislang ist das nur bei Stromausfällen so. Dieses Szenario droht im Winter, wenn Energie knapp wird.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt Halle bereitet sich gemeinsam mit den Stadtwerken auf eine drohende Gasmangellage im Winter vor. „Wir arbeiten an einem Sonderschutzplan“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD). Das Notfallszenario sieht unter anderem 22 Einrichtungen als Wärme-Inseln vor, in denen bis zu 17.500 Einwohner betreut werden können, sollte es zum Ausfall der Gasversorgung in Teilen des halleschen Stadtnetzes kommen.