Zum Angriff auf einen dunkelhäutigen Polizisten in Halle kommen neue Erkenntnisse ans Licht: Zwei Verdächtige sind bereits wegen Verwendung von Nazi-Symbolik aktenkundig. Verhinderte die Ausbildung des Beamten Schlimmeres bei der Schlagstock-Attacke?

Angriff auf dunkelhäutigen Polizisten in Halle: Verdächtige wegen Nazisymbolik aktenkundig

Halle/MZ - Ein brutaler Übergriff auf einen dunkelhäutigen Polizisten in Halle beschäftigt die Ermittlungsbehörden. Jetzt wird bekannt: Unter den vier mutmaßlichen Tätern, die den in Zivil gekleideten Beamten vergangene Woche auf einem Parkplatz rassistisch beleidigt und angegriffen haben sollen, sind zwei bereits in jüngerer Vergangenheit mit rechtsextremen Straftaten aufgefallen.