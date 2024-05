In Halle-Neustadt wurde am Wochenende das Büro des Linken-Politikers Hendrik Lange angegriffen. Ob es eine politisch motivierte Tat war, ist unklar. Was der Politiker zum Angriff sagt.

Halle (Saale)/MZ - Am Gastronom in Halle-Neustadt wurde am Wochenende das Büro des Linken-Politikers Hendrik Lange angegriffen. Durch Steinwürfe wurde mindestens eine Scheibe an der Tür zum Wahlkreisbüro zerstört. Ob es sich dabei um eine politisch motivierte Tat handelte, ist derzeit noch unklar.