Angreifer stiehlt Bewegungsmelder von Autobahnbaustelle in Salzmünde

Halle (Saale)/MZ - Die Qualität der Aufnahme aus der Überwachungskamera ist mäßig, dennoch ist sie die bislang einzige Spur der Polizei zum Täter. Bereits am 15. August 2021, ein Sonntag, hatte der männliche Angreifer gegen 17 Uhr mit einer Holzstange eine Baustelleneinrichtung in der Michaelisstraße in Salzmünde attackiert. Dort befindet sich der Ausläufer der Baustelle für die neue A143. Der Dieb soll miter der Holzlatte Bewegungsmelder abgeschlagen und gestohlen haben. Die Sensoren hingen in 3,5 Metern Höhe. Ob der Täter damit einen geplanten Raubzug auf der Baustelle vorbereiten wollte, weil er im Dunkeln unerkannt bleiben wollte, ist unklar.

Dass die Polizei erst jetzt die Öffentlichkeit einschaltet, kommt nicht von ungefähr. „Es ist nicht gelungen, die Person zu identifizieren. deshalb hat das Amtsgericht Halle die Veröffentlichung eines Fotos der Überwachungskamera angeordnet“, erklärt Polizeisprecherin Beate Heitmann. Der Täter ist demnach zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Brille und zudem eine helle, lange Hose sowie ein grau-blaues Polo-Shirt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Merseburg unter der Telefonnummer 03461/4460 entgegen.