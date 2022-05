Aggressives Trio stoppt Auto auf Landesstraße bei Halle

Erst drängelte ein Transporterfahrer, dann flippten die Insassen aus. Was sich bei Holleben abspielte, beschäftigt nun auch den Staatsschutz.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagnachmittag kam es in Holleben zu einem ungeheuerlichen Vorfall im Straßenverkehr. Beteiligt daran: die Besatzung eines Transporters und zwei Insassen eines Autos. Lesen Sie weiter, was genau passierte.