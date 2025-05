AfD, Corona, Gaza: So stark ist die Zahl der Demos in Halle gestiegen

Die Bewegung Halle versammelt sich wöchentlich zu Montagsdemonstrationen, nicht immer in so großer Zahl wie auf diesem Bild von 2022.

Halle (Saale)/MZ. - Für eine Pro-Palästina-Kundgebung haben sich am vergangenen Freitag Menschen vor dem Ratshof versammelt. Nächste Woche steht am 6. Juni die nächste Aktion aus einer anderen Ecke an: eine große Fahrraddemo des ADFC über die Hochstraße. Zudem gibt es in Halle regelmäßig kleinere Proteste von der MLPD und sogenannte Montagsdemos der „Bewegung Halle“ in der Innenstadt. Die Anzahl der bei der Polizei gemeldeten Versammlungen ist insgesamt über die Jahre stark gestiegen. Ein Jahr sticht dabei besonders hervor.