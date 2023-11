Adventskonzert auf Schafberg in Teutschenthal Was Ex-Regierungssprecher Kadell mit Hobbymusikern von "Saxlust" auf die Beine stellt

Die Freude am Spiel auf einem ebenso wandel- wie wunderbaren Instrument vereint rund 20 Bläserinnen und Bläser. Was das Adventskonzert von "Saxlust" in Teutschentahl bei Halle so besonders macht.