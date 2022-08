Adrenalinschub mit dem „Flipper“

Halle (Saale) - Die Sicherheitshinweise lassen ahnen, dass eine Fahrt mit dem „Flipper“ auf dem Laternenfest nichts für schwache Nerven ist: Alles, was wegfliegen kann von der Brille bis zum Handy muss vorher abgegeben werden, Arme und Beine müssen in der Gondel bleiben und der Kopf soll an die Kopfstützen gelehnt werden. Wer in das affenschnelle Gefährt steigt, muss sich darauf einstellen, dass er mit seinem vierfachen Gewicht herumgeschleudert wird. Denn der „Flipper“, der mit seinen Gondeln auf 14 Meter aufsteigt, dann in 90 Grad Schräglage rotiert und 17 Umdrehungen in der Minute macht, ist schnell. „Es ist eines der schnellsten Fahrgeräte weltweit“, sagt Schausteller Ingolf Splitt, dem die wahrscheinlich größte Attraktion des Laternenfestes gehört, die zum ersten Mal auf dem Festplatz in Halle steht.