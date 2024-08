Der hallesche Stadtrat tagt. Es stehen einige wichtige Entscheidungen an, unter anderem geht es um die geplante Kitagebührenerhöhung und die „Deutschlandtour 2025“, bei der Halle Startort einer Etappe werden kann.

Halle (Saale)/MZ. - Auf der heutigen Sitzung des Stadtrates geht es zum ersten Mal in der neuen Wahlperiode wieder um Inhalte. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Entscheidungen über die Kitagebührenerhöhung, die Satzung für ein Jugendparlament der Stadt oder die Austragung einer Etappe des Radrennens „Deutschlandtour 2025“. Außerdem soll am Ende der Sitzung Halles suspendierter Oberbürgermeister Bernd Wiegand (Hauptsache Halle) in den Ruhestand versetzt werden.

Wir informieren Sie an dieser Stelle über alle wichtigen Entwicklungen im Liveticker.

14.05 Uhr: Sitzung eröffnet

Die stellvertretende Ratsvorsitzende Ute Haupt (Die Linke) eröffnet die Sitzung. 44 von 56 Räten sind anwesend. Zunächst muss noch der erste Vorsitzende Jan Riedel vereidigt werden, weil er bei der letzten Sitzung im Juli gefehlt hatte.

Von rechts: Jan Riedel (CDU) wird von Ute Haupt (Die Linke) als neuer Vorsitzender des Stadtrates vereidigt. (Foto: Marvin Matzulla)

Riedel sagte, es sei ihm eine große Ehre, dem Stadtrat und damit der gesamten Stadt zu dienen. Er wolle dazu beitragen, Halle weiterzuentwickeln und die Sitzungen stets konstruktiv zu leiten.

14.12 Uhr: Weitere Stadträte vereidigt

Die Stadträte, die bei der konstituierenden Sitzung im Juli gefehlt hatten, wurden einige Stadträte jetzt erst vereidigt. (Foto: Marvin Matzulla)

Sechs Mandatsträger hatten bei der konstituierenden Sitzung im Juli gefehlt und wurden deshalb auf der heutigen Sitzung offiziell vereidigt. Ratsvorsitzender Riedel erklärte ihnen, dass Sie zum Wohle der Stadt handeln sollen und Recht und Gesetz achten sollen.

14.25 Uhr: Satzung des Jugendparlaments vertagt

Die Gründung eines Jugendparlaments in Halle wurde heute noch einmal verschoben. Die Räte wollten über das Thema zunächst noch etwas ausführlicher in den Ausschüssen diskutieren und heute noch keine Entscheidung fällen.