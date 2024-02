Halle (Saale)/MZ - Sein Getränk mit in die Bar bringen? In der Mischbatt’rie am Rannischen Platz ist das möglich. Die Gäste zahlen dann ein Korkengeld, schließlich nutzen sie ja trotzdem die Räumlichkeiten, erklärt Inhaber David Nowak.

Dafür werden aber auch Gläser gereicht und auf Wunsch der mitgebrachte Tropfen sogar gekühlt. Laut Nowak ist es schon vorgekommen, dass Gäste eine Flasche Pfeffi oder einen guten Wein aus dem Urlaub mitgebracht haben. Die Idee hinter dem Korken- sowie dem Tellergeld sei in erster Linie aber, Leute nicht vor der Tür stehenzulassen, die ihr mitgebrachtes Bier noch nicht ausgetrunken oder etwas zu essen dabei haben. Zumal in der Mischbatt’rie nur Snacks angeboten werden.

Seit zweieinhalb Jahren gibt es die Kaffeebar, eröffnet wurde sie im September 2021 mitten in der Corona-Zeit. Wobei die Mischbatt’rie von Lockdowns verschont blieb. Von der einstigen Sparkassenfiliale an dieser Stelle ist die Panzerglasscheibe im Eingangsbereich geblieben sowie ein Panzerschrank, in dem nun die Putzmittel gelagert werden.

Barbetrieb im Haupterwerb

Das Haus gehört der Familie von Sebastian Redeker, dem zweiten Inhaber neben David Nowak. Drei Jahre hätten sie sich für den Ausbau Zeit genommen, so Nowak. Inzwischen sei der Betrieb „für mich und Sebastian der Haupterwerb“. Die Resonanz sei von Beginn an positiv gewesen. „Wir hatten keine Durststrecke am Anfang.“ Der 35-Jährige ist überzeugt, dass Kneipen lokale Geschäfte sind, deren Kernkundschaft aus der Nachbarschaft komme. So sei das auch bei ihnen.

Die Mischbatt’rie am Rannischen Platz wurde 2021 eröffnet. Steffen Schellhorn

In Halles südlicher Innenstadt ist die Auswahl an Bars allerdings auch nicht allzu groß. Wenngleich Nowak die Lage am Rannischen Platz mit seiner „diffusen Verkehrsführung“ und an der Spitze des Steinwegs – für ihn „eine der spannendsten und kosmopolitischsten Straßen der Stadt“ – mag, bezeichnet er den Platz doch als einen „Nicht-Ort“ und spricht von einem „vergessenen Viertel“.

Auch Mike Dörner sagt: „Es gibt nicht viel in der südlichen Innenstadt.“ Anfang des Jahres hat er die Spätschicht in der Torstraße übernommen. Das Lokal gilt als Institution im Viertel. Dörner ist zufrieden: „Wir sind gut ausgelastet.“ Ab Mittwoch werde es schwierig, spontan einen Tisch für den nächsten Tag zu bekommen.

Neue Lokale haben es schwer

Dragan Tomic, Geschäftsführer in zweiter Generation des gleichnamigen Restaurants mit Barbetrieb in der Robert-Koch-Straße, hat derweil beobachtet, dass gerade neue Läden im Süden der Stadt sich nicht lange halten.

Das Tomic, einst als Imbiss gestartet, gibt es seit 35 Jahren. „Die Leute sind froh, dass wir da sind.“ Doch selbst ein überschaubares Kneipenangebot ist kein Garant dafür, dass das Geschäft der bestehenden Lokale läuft. So sagt Tomic auch: „Alles ist zu teuer. Es wird immer schwieriger. Auch in der Mittelschicht wird das Geld knapper.“

Was einer Kneipe außer Stammkundschaft und gutem Ruf noch hilft? Im Falle der Mischbatt’rie ist es die Auswahl an besonderen Cocktails. „Ohne sie würde der Laden nicht mehr existieren“, sagt David Nowak. Zudem gibt es vor Ort regelmäßig Veranstaltungen – vom Spieleabend bis zu Auftritten des Jazzkollektivs Halle. Dann, so Nowak, kämen sogar Leute aus dem Paulusviertel.