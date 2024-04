Anonyme Abschiedsgrüße Unbekannte ehren Peter Sodann in Halle: Blumen und Kerzen in der Schulstraße

In der Schulstraße in Halle haben Unbekannte Blumen, Kerzen und Abschiedsgrüße für Peter Sodann hinterlassen. Der berühmte Theatermann verstarb am 5. April. Theaterfreunde ehren ihn jetzt auf kreative Weise.