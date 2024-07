Von der ersten Stunde an ist die EVH Mitglied der Umweltallianz in Sachsen-Anhalt. Am Montag trafen sich Vertreter der Landesregierung, aus Wirtschaft, Politik und Instituationen, um der EVH als Vorreiter auf dem Weg zur Klimaneutralität einen Besuch abzustatten.

Halle (Saale)/MZ - Im Block C des Energieparks an der Dieselstraße treffen quasi die alte und die neue Welt der Wärmeversorgung aufeinander. Da ist einerseits die Gasturbine: Sie ist zwar alles andere als antiquiert, wird aber mit Erdgas gefüttert. Der fossile Brennstoff soll spätestens 2040/45 in Halle und bundesweit ausgedient haben. Neben der Turbine werkelt aber bereits das wohl größte „Ei“ der Stadt. Sachsen-Anhalts derzeit leistungsfähigste „Power-to-Heat-Anlage“ (45 Megawatt) wird zumeist mit überschüssigem Strom aus erneuerbaren Energien wie Windkraftanlagen gefüttert. Erzeugt wird Wärme, die dann in das Fernwärmenetz der Stadt eingespeist wird. „Und das besonders günstig und CO2-neutral“, sagt Kraftwerks-Chef Marcel Kern.