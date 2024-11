Halle/MZ. - An einem stürmischen Silvesterabend in der Kaminstube des Zauberers Beelzebub Irrwitzer beginnt die Geschichte „Der Wunschpunsch“ von Michael Ende. In diese Stube entführt Mille Maria Dalsgaard, Intendantin des neuen Theaters und des Thalia Theaters Halle, die Schüler der fünften Klasse der Humboldt- Gesamtschule in Neustadt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.