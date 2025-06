An mehreren Standorten auf der Peißnitz in Halle wurden WLAN-Hotspots installiert - und jeder kann sie nutzen. Doch es ist noch mehr geplant.

Halle (Saale)/MZ. - Ab sofort gibt es auf der Peißnitzinsel in Halle mehrere neue öffentliche sowie kostenlose WLAN-Hotspots. Halles Oberbürgermeister Alexander Vogt, die Infrastrukturministerin Lydia Hüskens sowie der Vorsitzende vom Freifunk Halle, Klaus Müller, nahmen die Hotspots am Donnerstag gemeinsam in Betrieb. Das WLAN-Projekt erstreckt sich auf die Standorte Peißnitzbrücke, Lokschuppen Parkeisenbahn, Peißnitzhaus, Gartenlokal am Peißnitzhaus und Wiederholds Biergarten. Möglich gemacht wurde es durch die Zusammenarbeit von Stadt, Land, Förderverein Freifunk Halle, Peißnitzhaus und Parkeisenbahn. Das Projekt wird mit rund 70.000 Euro Fördermitteln komplett vom Land finanziert.