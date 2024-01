Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Die ersten Weihnachtsbäume, so konnte man in Halle beobachten, wurden schon am zweiten Weihnachtsfeiertag auf den Sammelplätzen entsorgt. So etwa in der Nähe des Landesmuseums. Und schon jetzt liegt etwa ein beachtlicher Berg an Bäumen auf dem Sammelplatz am Thomas-Müntzer-Platz im Paulusviertel.