TV Halle stellt linearen Sendebetrieb ein

Halle (Saale)/MZ - Der lokale Fernsehkanal TV Halle zieht sich aus dem traditionellen Verbreitungsweg zurück. Ab Montag, 1. August, stellt das Unternehmen den linearen Sendebetrieb ein. Über Satellit oder Kabel werden die Sendungen dann nicht mehr empfangbar sein. Stattdessen gibt es TV Halle künftig nur noch über das Internet. Wir beantworten die acht wichtigsten Fragen.

Warum ändert TV Halle seine Senderstrategie?

TV Halles Aus im linearen, „klassischen“ Fernsehen wird mit der Digitalstrategie der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung, zu der TV Halle gehört, und der Mediengruppe Magdeburg begründet. „Das lineare Fernsehen verliert in Zeiten von Streaming und Digitalangeboten immer mehr an Bedeutung. Auch bewegt sich TV Halle als nicht gebührenfinanzierter TV-Sender in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld“, sagt Marco Fehrecke, Geschäftsführer der beiden Mediengruppen. Er stehe zu dem Bewegbildangebot und dem Potenzial von TV Halle. Deshalb werde die Sendestrategie „zukunftsfähig neu ausgerichtet“. Videos, die über das Internet jederzeit „on demand“ abrufbar sind, würden immer häufiger genutzt werden, sagt Fehrecke.

Welche Sendungen wird es von TV Halle künftig noch geben?

Die Mitarbeiter und Moderatoren produzieren weiterhin wie gewohnt fortlaufend aktuelle Berichte und die bekannten redaktionellen Sendungen wie das Stadtmagazin „Hallo Halle“. „Das, was die TV-Halle-Zuschauer kennen und lieben, wird auch weitergeführt“, sagt Simon Kaatz, Digital-Koordinator der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung. Zu besonderen Ereignissen soll es auch ein Live-Streaming geben.

Wird es auch neue Angebote geben?

Ja. Es soll neue Formate geben und TV Halle wird in Kürze eine eigene Smartphone-App bekommen. Außerdem soll der Sender in Zukunft enger mit den Digital-Teams der Mediengruppe Mitteldeutsche Zeitung zusammenarbeiten. Ziel sei es, die Expertise der Mitarbeiter künftig dazu zu nutzen, Bewegtbilder mit relevanten Inhalten sowohl für Halle als auch für ganz Sachsen-Anhalt zu produzieren.

Welche Funktionen soll die neue TV-Halle-App haben?

Die Handy-App soll in erster Linie dazu dienen, Videos abzuspielen und damit über aktuelle Nachrichten in Halle und Umgebung zu informieren. Auch ganze Sendungen sollen so jederzeit abrufbar sein.

Wie kann man TV Halle sonst noch schauen?

Neben der bekannten Internetadresse www.tvhalle.de und der neuen App wird TV Halle auch in den sozialen Netzwerken zu sehen sein. Dazu gehören Facebook, Instagram und Youtube.

Wie lange gab es TV Halle als linearen Fernsehsender?

Am 5. April 1998 sendete TV Halle zum ersten Mal, das Lokalfernsehen ist also jetzt 24 Jahre alt. In den 1990ern befand sich das Studio noch in der Grenzstraße. Bei der Oberbürgermeisterwahl im Jahr 2000 gab es die erste Live-Sendung. Seit 2006 hat der Kanal seinen Sitz in der Delitzscher Straße 65 im Haus der Mitteldeutschen Zeitung. Chef ist seit 2000 Ralf Schietrumpf.

Wie viele Zuschauer hatte der Sender im Durchschnitt?

Genaue Zahlen dazu gibt es aktuell nicht. Das Institut für Marktforschung hat im Auftrag der Medienanstalt Sachsen-Anhalt im Jahr 2010 eine tägliche Einschaltquote von rund 48.000 Zuschauern errechnet. Die Mediengruppe geht davon aus, dass sie das nicht verändert hat. Technisch möglich wäre eine Gesamtreichweite von bis zu 700.000 Zuschauern, die im Verbreitungsgebiet von TV Halle leben. Das prognostizierte DVB-T-Empfangsgebiet reichte seit Oktober 2009 in nord-südlicher Ausdehnung von Köthen bis Weißenfels und ost-westlich von Delitzsch bis Eisleben. TV Halle sendete seit 2018 auch in Full-HD.

Wohin kann man sich mit Fragen zu TV Halle wenden?

Der Service ist unter der Nummer 0345 566 33 90 oder unter [email protected] zu erreichen.