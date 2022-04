Ab 2. Mai fahren keine Straßenbahnen im Böllberger Weg in Halle

Halle (Saale)/MZ - Der Um- und Ausbau des Böllberger Wegs im Rahmen des Stadtbahnprogramms hat ab 2. Mai auch massive Auswirkungen auf den Tramverkehr. So wird ab 2. Mai die Linie 1 zwischen den Haltestellen Böllberg und dem S-Bahnhof Südstadt bis Ende Oktober dieses Jahres unterbrochen. Auf einer Länge von 2,24 Kilometern werden neue Gleise und Haltestellen errichtet - im südlichen Abschnitt erhält das Doppelgleis zudem eine neue Routenführung. Dann entfällt die S-Kurve. Für Autofahrer ist der Böllberger Weg im Baustellenbereich bereits nur noch stadtauswärts befahrbar.

Felix Baumann, Leiter der Fahrgastinformationen bei der Havag, spricht mit Passanten vor der Info-Tram auf dem Markt über die Bauarbeiten und ihre Konsequenzen im Böllberger Weg. Foto: Dirk Skrzypczak

Die Buslinien 24 und 24 fahren während der Bauzeit auch die Haltestellen der Straßenbahn an. Zudem werden zwei neue Haltepunkte eingerichtet: Rockendorfer Weg und Rudererweg. Am Montag informierte die Havag über die Bauarbeiten und die Fahrplanänderungen auf dem Markt in einer „Info-Tram“, die auf dem Sondergleis vor dem Stadthaus stand. Auch am Mittwoch wird das rollende Baustellenbüro noch einmal auf dem Markt stehen. Zudem sollen Azubis der Havag Fahrgäste direkt in mehreren Bahnen über die Veränderungen informieren.

Alle Detailinformationen finden Interessierte auf der Internetseite der Havag.