9.000 Jahre alte Schamanin wieder in Halle zu sehen

Das Landesmuseum für Vorgeschichte zeigt die besondere Tote aus Bad Dürrenberg nach umfassenden Analysen wieder in der Dauerausstellung.

Bis zu fünf Mitarbeiter waren am Dienstag im Landesmuseum für Vorgeschichte damit beschäftigt, die Vitrine mit den in kleinen Kisten verpackten Einzelteilen zu bestücken.

Halle (Saale)/MZ - „Wie bedeutend dieser Fund ist, das wurde bis Anfang der 2000er Jahre verkannt“, erzählt Holger Dietl über die Schamanin von Bad Dürrenberg während diese gerade mit all ihren kleinen Grabbeigaben und Knochenfragmenten wieder in ihre Vitrine in der Dauerausstellung im Landesmuseum für Vorgeschichte einzieht.