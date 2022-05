620 neue Corona-Infektionen: Inzidenz in Halle ist weiter gesunken

Stadt meldet 620 neue Infektionen in den letzten sieben Tagen. Indes sind zwei Personen in dieser Zeit mit dem Virus gestorben.

In Halle haben sich in dieser Woche weniger Menschen mit dem Coronavirus infiziert als in den sieben Tagen zuvor.

Halle (Saale)/MZ - Das Corona-Infektionsgeschehen in Halle ist weiterhin rückläufig. Das teilte die Stadt am Freitag in ihrer nunmehr wöchentlichen Bekanntgabe zur Lage mit. Demnach wurden in den vergangenen sieben Tagen insgesamt 620 Neuinfektionen registriert, zwei Todesfälle mit dem Virus kamen außerdem hinzu.

Die Sieben[1]Tage-Inzidenz sank von vorige Woche Samstag bis zum heutigen Freitag von 392,12 Fällen je 100.000 Einwohner auf 259,74 Fälle. In den Kliniken werden laut Stadt aktuell noch 36 positiv getestete Personen behandelt, zwei Patienten werden intensivmedizinisch betreut.