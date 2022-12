Video: Straßenumfrage zum Nikolaus - Was hatte Halle im Stiefel?

Nicht nur Kinder, sondern auch viele Erwachsene freuen sich am Morgen des 6. Dezembers in ihre Stiefel zu schauen, denn: Es ist Nikolaus. Kleine Überraschungen sorgen an diesem Tag für Freude. Was hatte Halle im Stiefel?

Halle (Saale)/DUR - Naschereien, kleine Geschenke oder Obst: Was an Nikolaus im Stiefel landen kann, ist vielfältig. Groß und Klein freuen sich in der Adventszeit über diese kleinen Aufmerksamkeiten, bevor es an Weihnachten an die großen Geschenke geht. Darüber haben sich heute die Hallenser gefreut:

Video: Straßenumfrage in Halle - Was steckte an Nikolaus im Stiefel?

Was ist Nikolaus und warum feiert man das?

Überlieferungen zufolge verdankt der Nikolaustag seinen Namen dem heiligen Bischof von Myra, der im dritten Jahrhundert in Lykien in der heutigen Türkei geboren und mit dem Namen „Nikolaus" getauft wurde.

Der 6. Dezember gilt gemeinhin als der Todestag des heiligen Nikolaus. Der Tag wird in Andenken an seine guten Taten gefeiert. Darin liegt der Ursprung des heutigen Feiertages.