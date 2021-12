575 Impfungen am zweiten Weihnachtstag

Am zweiten Weihnachtsfeiertag sind in Halle 575 Menschen gegen Corona geimpft worden - 40 davon zum ersten Mal.

Halle (Saale)/MZ - Am Montag sind in Halle 42 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden, 35 weniger als vor Wochenfrist. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank weiter auf 344,78 Fälle je 100.000 Einwohner, wie die Stadtverwaltung mitteilte. In den halleschen Krankenhäusern wurden demnach 125 Covid-19-Patienten behandelt, 38 davon auf Intensivstationen. Zugleich wurde ein weiterer Corona-Todesfall registriert.

Wie es weiter heißt, haben sich am zweiten Weihnachtstag in Halle 575 Menschen gegen Corona impfen lassen, 40 davon zum ersten Mal. Das städtische Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße war auch über die Feiertage geöffnet. Dort kann man sich am Montag (27.12.) noch bis 16 Uhr impfen lassen. Bis einschließlich Donnerstag ist es von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am Dienstag und Donnerstag werden zusätzlich noch von 16 bis 19 Uhr Impfungen in der Burgstraße angeboten.