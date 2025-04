Ein Mann hat am Samstag eine Männergruppe angesprochen, die im Park laut herumschrie. Das hatte Folgen.

55-Jähriger von Männergruppe im Pestalozzipark in Halle zusammengeschlagen

Die Polizei war am Samstag im Pestalozzipark im Einsatz.

Halle (Saale)/MZ - Am Samstagabend gegen 21.45 Uhr ist die Polizei in den Pestalozzipark gerufen worden, weil dort ein verletzter Mann am Boden lag.

Er berichtete den Polizeibeamten, dass er eine Gruppe junger Männer angesprochen hatte, die aggressiv herumgeschrien hatten. Daraufhin sei er von mehreren der Männer herumgestoßen und geschlagen worden.

Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Schläger hatten sich in Richtung Diesterwegstraße entfernt und konnten nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf.