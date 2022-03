3G-Regelung in Bussen und Bahnen in Halle entfällt

Die Havag passt die Corona-Regeln an das neue Infektionsschutzgesetz an. Auch im Spaßbad Maya Mare ändert sich etwas.

Halle (Saale)/MZ - Die Änderung des deutschen Infektionsschutzgesetzes hat direkte Auswirkungen auf den öffentlichen Personen-Nahverkehr in Halle. Wie die Hallesche Verkehrs AG (Havag) am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt gab, entfällt ab sofort die bisherige 3G-Regel. Fahrgäste der Havag dürfen nun wieder ohne Genesenen- Impf- oder negativen Testnachweis in Busse oder Bahnen einsteigen. Die Pflicht zu einem medizinischen Mund-Nasen-Schutz besteht allerdings weiterhin.

Die neue Corona-Landesverordnung von Sachsen-Anhalt erlaubt im Spaßbad Maya mare nun auch die Saunanutzung mit 3G-Nachweis. Ab heute dürfen demnach negativ getestete Gäste wieder in die Sauna eingelassen werden. Bisher war dies nur im Bad möglich, nicht aber im Sauna-Bereich. Vor dem Maya mare steht auch weiterhin ein Corona-Testmobil, das täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet hat. Auch für die Sauna in der Schwimmhalle Saline gilt ab sofort die Nutzung mit 3G-Nachweis.