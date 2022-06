35-Jähriger entblößt sich vor Frauengruppe im Hauptbahnhof Halle

Ein Fahrgast der Bahn hat gleich mehrfach negativ auf sich aufmerksam gemacht - als Schwarzfahrer und wegen sexueller Belästigung. Was ihm jetzt droht

Halle (Saale)/MZ - Diesen Moment wird eine Frauengruppe nicht so schnell vergessen. In einem Bistro des Hauptbahnhofs in Halle wurden die Frauen im Alter von 19, 26, 31 und 32 Jahren von einem 35-Jährigen belästigt.