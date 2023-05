Polizei Halle (Saale) 33-Jähriger pöbelt rassistisch in der Straßenbahn und zeigt Hitlergruß

Am Freitagnachmittag hat ein 33-Jähriger in einer Straßenbahn in Neustadt einen Mann aufgrund von dessen Hautfarbe rassistisch beleidigt. Beim Aussteigen zeigte er den Hitlergruß.