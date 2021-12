317 Neuinfektionen in Halle - Ausbau Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße abgeschlossen

Vor dem Impfzentrum in der Pera-Straße in Halle bleiben die langen Schlangen aus.

Halle (Saale)/MZ - In Halle wird mit Hochdruck weiter geimpft. Wie die Stadt mitteilte, ist der schrittweise Ausbau des Impfzentrums in der Heinrich-Pera-Straße abgeschlossen. Damit können dort seit Dienstag mehr als 2.000 Impfungen pro Tag durchgeführt werden, so die Verwaltung am Donnerstag.

Wegen der hohen Nachfrage sind gerade zu Stoßzeiten, insbesondere zur Öffnung um 10 Uhr, Wartezeiten einzuplanen. Personen, die zeitlich flexibel seien, sollten auf Empfehlung der Stadt die Nachmittagsstunden nutzen.

Außerdem weist die Stadt daraufhin, dass das Impfzentrum nicht telefonisch erreichbar ist und bittet Impfinteressiere dringend darum, von Anrufen an die unter derselben Adresse geführten Glaucha-Grundschule abzusehen.

Aufgrund der vom Bund vorgegebenen Begrenzung für den Impfstoff des Herstellers Biontech gelten an den Impfstandorten in Halle folgende Einschränkungen:

Unter-30-Jährige müssen ihren Wohnsitz in der Stadt Halle (Saale) haben, sonst werden sie abgewiesen.

Zweit-/Auffrischungsimpfungen haben Vorrang.

Erstimpfungen für Unter-30-Jährige können nur vereinzelt und sehr eingeschränkt durchgeführt werden

Aktuelle Corona-Zahlen

Unterdessen steigt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an, wenn auch nicht so stark wie zuletzt. Am Donnerstag meldete die Stadt einen Wert von 786,76, 11.73 Fälle mehr als am Mittwoch.

317 Neuinfektionen kamen hinzu, ein Plus von 28 im Vergleich zur Vorwoche. Dabei sind mit 109 Ansteckungen die meisten Infektionen bei den unter 18-Jährigen zu verzeichnen, gleich gefolgt von der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen mit 104 Infektionen. Mittlerweile befinden sich 126 Patienten auf Corona-Stationen, 45 auf Intensivstationen (plus vier). Drei Personen sind an einer Covid-Ekrankung gestorben.

Vollständig geimpft sind bislang 71,1 Prozent der Gesamtbevölkerung in Halle. 51.832 Personen haben sich bereits boostern lassen.