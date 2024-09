Halle will den Bau von mehr Wohnungen für Menschen mit geringem Einkommen ankurbeln. Damit soll vor allem im Innenstadtbereich mehr Vermischung entstehen. Funktioniert das?

Sozialer Wohnungsbau in Halle

Wo in Halle künftig Wohngebäude mit mehr als acht Wohnungen entstehen, sollen davon auch einige als Sozialwohnungen gefördert werden.

Halle/MZ. - Neue Wohnungen mit einem günstigen Mietpreis in einem Haus mit teureren Wohnungen – das soll vor allem in Halles Innenstadt und außerhalb der Großwohnsiedlungen wie Neustadt oder der Silberhöhe entstehen. Eine entsprechende Richtlinie zum sozialen Wohnungsbau ist am Dienstag erstmals im Planungsausschuss diskutiert worden.