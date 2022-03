1903 Flüchtlinge aus der Ukraine in Halle registriert

Halle (Saale)/MZ - Am Dienstag sind in Halle 113 weitere Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Wie es aus dem Ratshof heißt, sind damit 1903 Flüchtlinge in der Stadt angemeldet. Die große Mehrzahl von ihnen erledige das in der zentralen Aufnahmestelle Am Stadion 6 in Neustadt, geht aus der Mitteilung hervor. Es gebe aber auch Registrierungen per Mail, etwa, wenn Flüchtlinge im Krankenhaus behandelt werden.

In der Notunterkunft Brandbergehalle am Kreuzvorwerk waren den Angaben zufolge am Dienstag 290 Menschen untergebracht. Dabei sei das Ziel, die Flüchtlinge so schnell wie möglich in Wohnungen unterzubringen. Die AWO SPI als ehrenamtliche Partnerin der Stadt für private Unterbringungsangebote habe bislang 425 Geflüchteten in Wohnung vermittelt.

Die AWO SPI nimmt Angebote unter folgenden Kontakten entgegen: E-Mail: ukraine@awo-spi.de; Telefon: 0176 14499701.