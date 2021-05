19-Jähriger hält Bahnmitarbeiter und Polizei am Hauptbahnhof auf Trab

Am Wochenende hat ein 19-jähriger Reisender die Bundespolizei in Halle gleich mehrfach beschäftigt. Wie die Beamten mitteilte, informtierte zunächst ein Zugbegleiter am Samstag gegen 20.30 Uhr das Revier über den Mann, welcher den Intercityexpress auf der Strecke Erfurt - Halle nutzte und kein gültiges Zugticket vorweisen konnte.

Zudem versuchte er während der Fahrt einer 47-jährigen Frau ihre Handtasche zu entwenden, indem er ihre Tasche, welche sich unter dem Sitz befand, zu sich zog. Die Dame bemerkte dies und verhinderte den Diebstahl. Nach Ankunft im Hauptbahnhof Halle um 20.45 Uhr wartete eine Streife bereits auf den Mann. Da er kein Ausweis vorweisen konnte, wurde der Marokkaner mit zur Dienststelle genommen.

Bei der sich anschließenden Durchsuchung versuchte er die Beamten von sich zu schieben. Diese fanden schließlich doch einen Ausweis sowie ein Päckchen mit circa 0,9 Gramm Cannabis in seiner Unterhose. Der 19-Jährige erhielt eine Strafanzeigen wegen der begangenen Leistungserschleichung, des versuchten Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Doch damit nicht genug: Am Sonntag fiel der junge Mann erneut im Hauptbahnhof Halle auf. Diesmal verwies ihn ein Sicherheitsmitarbeiter der Bahn gegen 03.30 Uhr früh aus dem Bahnhof, da er gegen die Hausordnung verstoßen hatte. Jedoch kam er der Aufforderung nach mehrmaliger Wiederholung nicht nach, so dass die Bundespolizei hinzuzogen wurde. Als diese ihm aus dem Bahnhof begleiten wollten, sperrte sich der Mann erneut gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte die Sicherheitsmitarbeiter. Dies bringt ihn drei weitere Strafanzeigen wegen Hausfriedensbruchs, eines weiteren Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ein. (mz)