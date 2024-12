Kegelverein aus Saalekreis will in Ligabetrieb

Die Kegelmannschaft des LSG Kütten rund um Vereinsvorsitzenden Lars Groschopp (unten links) und Initiator Sören Heßler (unten Mitte) will in den Ligabetrieb gehen. Dafür braucht es eine neue Bahn, die den Anforderungen entspricht.

Kütten/MZ. - Schon ein kurzer Blick in das Vereinshaus der Kegler des LSG Kütten verrät, dass sich dort schon länger nicht viel getan hat. Die Decke wölbt sich, die Wände sind geprägt von tiefen Rissen und die Fassade bröckelt Stück für Stück auseinander. Dass die Räumlichkeiten nicht auf dem neusten Stand sind, wissen die Mitglieder des Vereins. Dass es allerdings so schlimm ist, hat sich erst in den letzten Monaten gezeigt. „Wir haben immer etwas gemacht, wenn die Mittel da waren. Nun muss man intensiver rangehen“, weiß Christine Dawal, Frauenverantwortliche des 51 Mitglieder großen Vereins.