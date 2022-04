10.000 Zuschauer feiern beim Saale-Jazz in Halle

Halle (Saale)/MZ - Das Festival „Women in Jazz“ in Halle ist am Samstag mit Volksfestcharakter und dem Saale-Jazz gestartet. Nach Angaben von Festival-Direktor Ulf Herden kamen rund 10.000 Besucher zu den Konzerten an den fünf Standorten, darunter die Peißnitz und die Oberburg Giebichenstein. „Wir mussten in den vergangenen zwei Jahren mit vielen Entbehrungen leben. Heute könnte es nicht besser sein“, so Herden.

The Swingin Hermelins aus Berlin auf Zeitreise in die 30er Jahre - und passend dazu gekleidet. Foto: Dirk Skrzypczak

Den größten Besucherstrom gab es auf der Peißnitz. Die meisten Zuschauer kamen über die Peißnitzbrücke. Die Stadt hatte die Sperrung extra für das Festival aufgehoben. Für Stimmung sorgten hier beispielsweise die Uni-Bigband aus Halle, The Swingin Hermelins aus Berlin aber auch die Straßenmusiker Dr. Donner aus Leipzig. Die Konzerte im Festival gehen bis zum 15. Mai.