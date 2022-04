1. Mai in Halle: Diese Veranstaltungen finden dieses Wochenende statt

Halle (Saale)/MZ - Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit strengen Kontaktregeln, abgesagten Veranstaltungen und Obergrenzen für Personenansammlungen steht Halle das erste Mal seit 2019 wieder ein proppenvolles Wochenende mit einem bunten Veranstaltungsmix bevor. Rund um den 1. Mai ist in der Stadt viel los - von Maikundgebungen über kulturelle Höhepunkte bis zu Demonstrationen. Die MZ gibt einen Überblick:

Women in Jazz: Das Festival startete Freitagabend in Merseburg. So richtig los geht es am Samstag. Das Beste daran: Es gibt verschiedene Konzertorte neben und auf der Saale. Der Eintritt ist jeweils kostenlos. Ab 14 Uhr steigt das von den Stadtwerken unterstützte Open-Air-Spektakel auf der Peißnitz, am Peißnitzhaus, auf der MS Händel II, auf der Oberburg Giebichenstein und im Kaffeehaus Wittekind. Gut für Besucher: Für das Festival wurde die Peißnitzbrücke für Fußgänger wieder geöffnet. Am Tag der Arbeit gibt es zudem ab 10 Uhr einen Jazz-Gottesdienst in der Pauluskirche und ab 17 Uhr an gleicher Stelle ein Konzert mit Barbara Dennerlein, die die Veranstalter als Weltstar an der Orgel feiern.

Mehr zum Programm auf der Internetseite womeninjazz.de

Maikundgebungen: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) lädt am 1. Mai unter dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“ ab 11 Uhr auf den Markt ein. Ansprachen von Carsten Schneider (SPD), Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, und dem Intendanten des Neuen Theaters, Matthias Brenner, sind dort eingeplant. Parteien, Vereine und Verbände sind mit Infoständen ebenfalls vor Ort. Ebenfalls 11 Uhr startet auf dem Uni-Platz die Maifeier des nt unter dem Slogan „Macht der Emotionen“. Matthias Brenner wird nach seinem Auftritt auf dem Markt dann vor Ort die Regie führen. Ukrainische Gäste werden in das Programm eingebunden.

Demonstrationen: Laut Polizei liegen für das Wochenende zahlreiche Anmeldungen vor. Samstag halten die „Omas gegen Rechts“ auf dem Markt von 11.30 bis 13.30 Uhr eine Mahnwache für den Frieden. Ab 14 Uhr ruft die Aktionsgruppe „Stein34bleibt“ zu einer Demo auf, um auf die Probleme von Bewohnern und Ladeninhabern im Objekt Große Steinstraße 34 aufmerksam zu machen. Die Veranstalter rechnen mit 150 Teilnehmern und planen vom Bebel-Platz einen Marsch mit Zwischenkundgebungen durch die Innenstadt. Auf dem Markt befasst sich die Bewegung Halle von 16 bis 18.30 Uhr mit Hexen-, Virus- und Rüstungswahn.

Am 1. Mai plant die DGB-Jugend ab 13.30 Uhr unter dem Motto: „30 Stunden sind genug“ einen Marsch vom Markt zum Lutherplatz. Im Steinweg wollen die Teilnehmer aus Kartons eine Mauer errichten und auch wieder einreißen. Bis zu 500 Teilnehmer werden erwartet. Am Abend, ab 18 Uhr, wird auf dem Genscher-Platz zu einer Kundgebung „1. Mai, Tag gegen die Arbeit“ aufgerufen.

Saaleschwimmen: Nach zwei Jahren Corona-Pause wird am 1. Mai ab 14 Uhr wieder zum Anschwimmen am Saalestrand eingeladen. „Die Wassertemperatur beträgt etwa zehn Grad Celsius. Wir freuen uns, dass wir wieder gemeinsam den Fluss erleben können“, sagt Organisator Klaus-Dieter Gerlang. Nach der Eröffnung können Teilnehmer und Gäste zunächst beim Wassertreten mitmachen. 14.20 Uhr werden die Kostüme vorgestellt und die besten Stücke prämiert. Gegen 14.40 Uhr springen die Mutigen in die Fluten. Nach 100 Metern, an der Mündung des Mühlgrabens, geht es wieder aus dem Wasser. Die DRK-Wasserwacht zeigt im Anschluss noch eine Rettungsübung.

Tradition und Moderne: In der Region werden traditionell auch wieder Maibäume gesetzt, so am 1. Mai in Niemberg. Der Verein „Alte Brennerei“ startet ab 10 Uhr in der Plößnitzer Straße einen Umzug - anschließend steigt ein Volksfest. Das Objekt 5 in Halle öffnet ab 11 Uhr den Biergarten an der Seebener Straße. Mit einer Band feiert die Kultstätte auch ihren 31. Geburtstag. Schon am Samstag öffnet das Saline-Technikum seine neuen Räume in der ersten Etage des Einrichtungshauses Lührmann. Mit einem Tag der offenen Tür werden Labor und Robotik-Raum ab 10 Uhr vorgestellt.