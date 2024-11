Halle/MZ. - „Stadtgrün statt Geschenke“ – das war das Motto der Freiwilligenagentur zum 25-jährigen Bestehen der Organisation. Rund 1.200 Bäume kamen so durch die Spenden der Hallenser und von Unternehmen zusammen. Und die pflanzten am Mittwoch Freiwillige und sechs Schulklassen, insgesamt 230 Helfer, auf rund 2.600 Quadratmetern Fläche an den Pulverweiden ein.

