Das Wahllokal im Elisabeth-Gymnasium wird am Sonntag fast ausschließlich von Schülern betreut. Warum tun sie das und fühlen sie sich überhaupt angesprochen von den Kandidaten?

Oberbürgermeisterwahl in Halle

Die Schüler des Elisabeth-Gymnasiums rücken schon mal die Tische zurecht: Zwei Räume der Schule dienen am Sonntag als Wahllokal.

Halle (Saale)/MZ - Sowohl für die OB-Wahl am 2. Februar als auch für die Bundestagswahl am 23. Februar stellt das Elisabeth-Gymnasium zwei aus Schülern bestehende Wahlvorstände. Einen solchen Vorstand muss jedes Wahllokal haben. Wer seine Stimme in einem der beiden Wahllokale der Schule abgibt, wird auf junge Leute im Alter von 16 bis 19 Jahren treffen.