The Style Outlet verwandelt sich in einen Dschungel - Spektakel für Klein und Groß

Brehna/MZ. - Das Halle Leipzig The Style Outlets verwandelt sich am Donnerstag, 8. Mai, in eine grüne Oase voller Abenteuer. Das zumindest kündigt der Betreiber für die diesjährige „Jungle Night“ des Shoppingtempels an, zu der große und kleine Besucher von 15 bis 20 Uhr eingeladen sind.