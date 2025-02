OB-Stichwahl in Halle Mit Video: Egbert Geier im Porträt: Aus dem Schatten von Bernd Wiegand ins Rampenlicht

Der 59 Jahre alte SPD-Politiker Egbert Geier lenkt seit der Suspendierung von Oberbürgermeister Bernd Wiegand die Geschicke der Stadt Halle. Warum der Stellvertreter bei der Stichwahl am 23. Februar die Nummer eins werden will und was ihm Kraft gibt.