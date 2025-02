OB-Stichwahl in Halle Mit Video: Alexander Vogt im Porträt: Der Rückkehrer will gestalten

Alexander Vogt wuchs in Halle-Neustadt auf, als dort noch jeder wohnen wollte, bekam später den Wandel des Stadtteils mit und zog selbst in die Welt. Was schwebt ihm nun für Halle vor?