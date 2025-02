Wer wird neuer Oberbürgermeister von Halle, Egbert Geier oder Alexander Vogt? Am Sonntag wird die Nachfolge von Bernd Wiegand in der Stichwahl geregelt. CDU und Hauptsache Halle haben sich nun zu ihren Favoriten geäußert.

OB-Wahl in Halle

Halle (Saale)/MZ - Nun also doch: CDU-Kreisvorsitzender Marco Tullner spricht kurz vor der OB-Wahl in Halle eine Wahlempfehlung aus - auch für die Stichwahl zwischen Egbert Geier (SPD) und Alexander Vogt (parteilos). Zuletzt hatte sich die CDU in dieser Frage noch enthalten.