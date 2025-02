Halles neuer Oberbürgermeister Alexander Vogt fehlt im Stadtrat und ist dennoch das wichtigste Gesprächsthema. Nur nicht bei Bürgermeister Egbert Geier. So reagieren die Fraktionen auf das Wahlergebnis aus der Stichwahl am Wochenende.

Nach OB-Wahl in Halle

Er wurde zum neuen Oberbürgermeister von Halle gewählt: Am Mittwoch blieb der Platz von Alexander Vogt im Stadtrat noch leer.

Halle (Saale)/MZ - Wer wissen will, was Halles Stadträte denken, muss sich auch als Nicht-Raucher zu den qualmenden Kommunalpolitikern vor das Stadthaus oder in den Innenhof stellen. Mittwochnachmittag greifen im Regen nur wenige Räte zu den Glimmstängeln.