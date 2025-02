Halle (Saale)/MZ/Nay. - Eine Woche vor der Stichwahl für den neuen Oberbürgermeister steigt in Halle die Spannung. Das Rennen zwischen SPD-Kandidat Egbert Geier und seinem Kontrahenten Alexander Vogt (parteilos) scheint sehr eng zu sein. Umfragen hatten zuletzt Geier vorn gesehen, doch die im Vergleich zum ersten Wahlgang höhere Wahlbeteiligung, die aufgrund der gleichzeitig stattfindenden Bundestagswahl angenommen werden darf, könnte eher für Vogt sprechen. Am Montag sollen die beiden vor der TV-Kamera direkt aufeinandertreffen. Die MZ hat sie zum Streitgespräch in die Redaktion eingeladen.

Das Format verspricht Spannung. Beide Kandidaten werden sich gegenüberstehen und sowohl Fragen der MZ-Lokalredaktion beantworten müssen, als auch die Möglichkeit haben, direkt aufeinander einzugehen. Natürlich nur verbal.

Beim letzten öffentlichen Aufeinandertreffen der beiden – beim MZ-Wahlforum im Audimax am 27. Januar – hatte es bereits durchaus geknistert. Vogt hatte Geier beispielsweise für dessen angeblich fehlende Bürgernähe kritisiert, Geier wiederum hat in den vergangenen Wochen mehrfach gesagt, dass Vogt seine diversen Wahlversprechen nie werde umsetzen können. Es könnte also durchaus heiß werden beim Streitgespräch am Montag.

Als Leser haben Sie die Möglichkeit, das Stichwahl-Duell live und kostenlos mitzuverfolgen. Es wird am Montag ab 19 Uhr auf der MZ-Halle-Seite auf Facebook übertragen. Eine Dauer von 45 Minuten ist für das Streitgespräch angesetzt. Ein Video von der Veranstaltung wird außerdem ab Dienstag im Internet auf www.mz.de abrufbar sein.