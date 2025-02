Nur knapp die Hälfte aller Wahllokale in Halle sind barrierefrei – Kanena gehört nicht dazu. Wie die Stadt trotzdem allen Bürgern das Wählen am 23. Februar ermöglichen will.

Halle/MZ. - Wer in Kanena wählen will, muss gut zu Fuß sein. Das einzige Wahllokal für die Einwohner des dörflichen Stadtteils südlich des Hufeisensees befindet sich am Ortsausgang in der Feuerwehr. Doch die wahre Herausforderung – vor allem für gehbehinderte Wähler – stellen die 27 Treppenstufen bis zum Wahlraum im Obergeschoss dar. Einen Fahrstuhl gibt es nicht. Für einige der mehr als 1.000 Wahlberechtigten Kanenaer ist das ein nahezu unüberwindbares Hindernis. In dem Stadtteil wohnen viele ältere Menschen.