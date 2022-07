Musikschullehrerin sagt Tschüss in Gräfenhainichen

Sybille Schaffrin wird Ende August in den Ruhestand verabschiedet. Doch die Lehrerin an der Kreismusikschule Gräfenhainichen hat noch ganz viel vor.

Gräfenhainichen/MZ - „Es war schön mit euch zu musizieren, es hat mir Spaß gemacht“, sagte Sybille Schaffrin nach ihrem letzten Konzert als hauptamtliche Lehrkraft im Gräfenhainichener Musikschulbezirk der Kreismusikschule, das in der Sekundarschule „Ferropolis“ von Gräfenhainichen stattfindet. Ab dem 1. September will sie den Ruhestand genießen. Doch dann gibt es noch ihre Aussage: „Mit Musik kann man nie aufhören, das ist in einem drin.“ Deshalb wird die Lehrkraft für Gesang, Musikalische Früherziehung, Blockflöte, Keyboard und Violine künftig einmal in der Woche für die Kreismusikschule Wittenberg an ihrem Wohnort unterrichten.